AUTO IN FIAMME SULLA SS121 NEI PRESSI DI MISTERBIANCO

A cura di Redazione
15 agosto 2019 10:25
Una Peugeot 206 ha improvvisamente preso fuoco nei pressi dello Misterbianco Centro mentre percorreva la Statale 121 in direzione Paternò.
Il conducente del mezzo appena si è accordo del fumo e del fuoco che fuoriuscivano dal vano motore ha arrestato subito la macchina mettendosi in salvo.
Sul posto, l'immediato l'intervento dei vigili del fuoco, che ha evitato conseguenze peggiori.
Al momento si segnalano lunghe file in direzione Paternò