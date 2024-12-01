AUTO IN FIAMME SULLA SS121: PAURA PER IL CONDUCENTE, VIGILI DEL FUOCO SUL POSTO

Momenti di paura questa mattina per il conducente di una Volkswagen Passat lungo la superstrada 121. Intorno alle ore 7:50, nel tratto compreso tra gli svincoli del centro commerciale e quello di Pala...

Momenti di paura questa mattina per il conducente di una Volkswagen Passat lungo la superstrada 121.

Intorno alle ore 7:50, nel tratto compreso tra gli svincoli del centro commerciale e quello di Palazzolo, in direzione Paternò, il veicolo ha improvvisamente preso fuoco nella parte anteriore mentre era in movimento.

Il conducente, accortosi del pericolo, ha avuto la prontezza di fermare il mezzo e scendere rapidamente, riuscendo a mettersi in salvo prima che le fiamme avvolgessero il veicolo.

Fortunatamente, non si registrano feriti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno domato l’incendio ed evitato ulteriori conseguenze.

Al momento non sono note le cause che hanno portato al rogo, ma non si esclude un guasto tecnico.

L’incidente ha provocato rallentamenti e disagi alla circolazione nel tratto interessato, con lunghe code e traffico deviato.

Ulteriori aggiornamenti seguiranno nelle prossime ore.