AUTO IN FIAMME SULLA STATALE 121 A MISTERBIANCO: TRAFFICO IN TILT VERSO PATERNÒ

Paura intorno alle ore 13.15 sulla Strada Statale 121, nella salita di Misterbianco, dove una Citroën C3 ha improvvisamente preso fuoco.Le fiamme sono divampate nella parte anteriore del veicolo, molt...

Paura intorno alle ore 13.15 sulla Strada Statale 121, nella salita di Misterbianco, dove una Citroën C3 ha improvvisamente preso fuoco.

Le fiamme sono divampate nella parte anteriore del veicolo, molto probabilmente a causa di un corto circuito, anche se le cause restano ancora da accertare.

Il conducente, accortosi del fumo, è riuscito a fermarsi in tempo e a mettersi in salvo, evitando il peggio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, per consentire le operazioni di spegnimento e la messa in sicurezza dell’area, hanno dovuto bloccare momentaneamente la circolazione.

Inevitabili le conseguenze sul traffico: lunghe code si registrano in direzione Paternò.

Fortunatamente non si registrano feriti.