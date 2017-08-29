95047

AUTO IN FIAMME SULLA STATALE 471 DI CALTAGIRONE, TRAFFICO BLOCCATO

Anas comunica che sulla strada statale 417 “Di Caltagirone” il traffico è provvisoriamente bloccato a causa di un veicolo incendiato al km 41,400, in territorio comunale di Mineo.tratto chiuso a 8,622...

29 agosto 2017 15:37
Anas comunica che sulla strada statale 417 “Di Caltagirone” il traffico è provvisoriamente bloccato a causa di un veicolo incendiato al km 41,400, in territorio comunale di Mineo.

tratto chiuso a 8,622 km prima di Bivio Per La Callura (Km. 50,1) in entrambe le direzioni

A bordo dell’autovettura c’erano due persone, entrambe rimaste ferite.

Sul posto sono presenti le squadre dell’Anas per la gestione della viabilità.

IN AGGIORNAMENTO

