AUTO IN FIAMME SULLA STATALE 471 DI CALTAGIRONE, TRAFFICO BLOCCATO
Anas comunica che sulla strada statale 417 “Di Caltagirone” il traffico è provvisoriamente bloccato a causa di un veicolo incendiato al km 41,400, in territorio comunale di Mineo.tratto chiuso a 8,622...
A cura di Redazione
29 agosto 2017 15:37
Anas comunica che sulla strada statale 417 “Di Caltagirone” il traffico è provvisoriamente bloccato a causa di un veicolo incendiato al km 41,400, in territorio comunale di Mineo.
tratto chiuso a 8,622 km prima di Bivio Per La Callura (Km. 50,1) in entrambe le direzioni
A bordo dell’autovettura c’erano due persone, entrambe rimaste ferite.
Sul posto sono presenti le squadre dell’Anas per la gestione della viabilità.
IN AGGIORNAMENTO