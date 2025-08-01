AUTO IN FIAMME SULLA TANGENZIALE DI CATANIA: TRAFFICO IN TILT NEI PRESSI DELLO SVINCOLO PER SAN GIORGIO

Catania, 1 agosto 2025 – Momenti di paura questa sera intorno alle 20:30 sulla Tangenziale di Catania, dove un’auto ha preso improvvisamente fuoco a circa un chilometro dallo svincolo per San Giorgio,...

Catania, 1 agosto 2025 – Momenti di paura questa sera intorno alle 20:30 sulla Tangenziale di Catania, dove un’auto ha preso improvvisamente fuoco a circa un chilometro dallo svincolo per San Giorgio, in direzione Misterbianco.

Secondo le prime ricostruzioni, il conducente del mezzo ha notato del fumo fuoriuscire dal vano motore e ha avuto la prontezza di accostare il veicolo, allontanandosi rapidamente a distanza di sicurezza. Fortunatamente, l’uomo è riuscito a mettersi in salvo senza riportare ferite, mentre allertava i Vigili del Fuoco.

Sul posto è intervenuta tempestivamente una squadra della Sede Centrale dei Vigili del Fuoco di Catania, che ha provveduto a domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

L’auto è andata completamente distrutta. Dai primi rilievi, l’origine dell’incendio sembrerebbe essere un corto circuito.

L’episodio sta causando rallentamenti e code lungo il tratto interessato della Tangenziale, complice l’intervento di soccorso e la necessità di ripristinare le condizioni di sicurezza della carreggiata.

Le autorità stanno monitorando la situazione e lavorano per garantire il ritorno alla normale viabilità nel più breve tempo possibile.