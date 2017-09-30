95047

AUTO IN FIAMME SULLA TANGENZIALE, SVINCOLO MISTERBIANCO

Un’auto ha preso fuoco verso le ore 16 ,sulla tangenziale di Catania tra lo svincolo di Misterbianco e San Giovanni Galermo, in direzione Messina.Grandissima paura gli occupanti dell'auto, per fortuna...

30 settembre 2017 16:40
Un’auto ha preso fuoco verso le ore 16 ,sulla tangenziale di Catania tra lo svincolo di Misterbianco e San Giovanni Galermo, in direzione Messina.

Grandissima paura gli occupanti dell'auto, per fortuna senza gravi conseguenze

Il traffico sta subendo forti rallentamenti

