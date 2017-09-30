AUTO IN FIAMME SULLA TANGENZIALE, SVINCOLO MISTERBIANCO
A cura di Redazione
30 settembre 2017 16:40
Un’auto ha preso fuoco verso le ore 16 ,sulla tangenziale di Catania tra lo svincolo di Misterbianco e San Giovanni Galermo, in direzione Messina.
Grandissima paura gli occupanti dell'auto, per fortuna senza gravi conseguenze
Il traffico sta subendo forti rallentamenti
FOTO DA video postato su Facebook)