Auto in fiamme sull’autostrada nei pressi dello svincolo di Acireale: traffico in tilt

ACIREALE – Momenti di paura nel pomeriggio di oggi lungo l’autostrada A18 Catania–Messina, nei pressi del casello di pedaggio dello svincolo di Acireale.

Un’autovettura, per cause ancora in corso di accertamento, ha improvvisamente preso fuoco mentre percorreva la carreggiata. Le fiamme hanno interessato in particolare la parte anteriore del mezzo, generando una densa colonna di fumo visibile a distanza.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno domato l’incendio e messo in sicurezza l’area. Fortunatamente non si registrano feriti.

L’episodio ha però causato forti rallentamenti e code lungo il tratto autostradale interessato, con disagi per gli automobilisti

Le operazioni di spegnimento e rimozione del veicolo hanno richiesto la chiusura temporanea di una corsia di marcia.