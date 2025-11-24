Auto in marcia prende fuoco sulla SS193 vicino Augusta: conducente 52enne gravemente ustionato, trasportato in elisoccorso al Cannizzaro

Momenti di paura questa mattina sulla SS193, nei pressi dello svincolo di Augusta dell’autostrada Siracusa–Catania, dove un’auto ha improvvisamente preso fuoco mentre era in marcia.Secondo le prime te...

Momenti di paura questa mattina sulla SS193, nei pressi dello svincolo di Augusta dell’autostrada Siracusa–Catania, dove un’auto ha improvvisamente preso fuoco mentre era in marcia.

Secondo le prime testimonianze, in pochi minuti il veicolo è stato completamente avvolto dalle fiamme.

Il conducente, un uomo di 52 anni, è riuscito a uscire dall’abitacolo e a mettersi in salvo, seppur in evidente stato di shock.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco, che hanno domato il rogo e messo in sicurezza l’area.

Trasferito in elisoccorso al Cannizzaro

Le condizioni dell’uomo sono apparse subito gravi: ha riportato ustioni di secondo e terzo grado alle mani e ustioni di secondo grado al volto.

Per questo è stato disposto il trasferimento in elisoccorso al Trauma Center dell’ospedale Cannizzaro di Catania, dove è attualmente ricoverato in Codice Rosso.

La dinamica dell’incendio è al vaglio delle forze dell’ordine.