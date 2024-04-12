AUTO IN PANNE E LAVORI, TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA TANGENZIALE DI CATANIA, RIPERCUSSIONI PURE SULLA SS121
Questa mattina, il traffico sulla tangenziale di Catania ha subito un'intensa congestione a causa di un'auto in panne nella corsia di sorpasso e dei lavori in corso nei pressi dello svincolo asse dei servizi in direzione Siracusa.
Fortunatamente, non si segnalano incidenti, ma i disagi per gli automobilisti sono considerevoli.
Al momento della stesura, la lunghezza della coda è stimata intorno ai 6 km, con il traffico completamente bloccato a partire dallo svincolo di Gravina.
Questa situazione sta causando anche ripercussioni sul tratto finale della ss121.