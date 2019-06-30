95047

AUTO IN TESTACODA SULL'A18, LUNGHE FILE

A cura di Redazione Redazione
30 giugno 2019 11:57
Dintorni
FLASH

Incidente pochi minuti fa, intorno alle ore 11.30 sull'autostrada A18 tra lo svincolo Fiumefreddo e Giardini in direzione Messina.

Per cause in via d'accertamento un auto ha perso il controllo andando a sbattere contro il guardrail.

Sul posto due ambulanze, al momento non si conosce la gravità dei feriti.

Lunghissime code

