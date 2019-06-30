AUTO IN TESTACODA SULL'A18, LUNGHE FILE
A cura di Redazione
30 giugno 2019 11:57
FLASH
Incidente pochi minuti fa, intorno alle ore 11.30 sull'autostrada A18 tra lo svincolo Fiumefreddo e Giardini in direzione Messina.
Per cause in via d'accertamento un auto ha perso il controllo andando a sbattere contro il guardrail.
Sul posto due ambulanze, al momento non si conosce la gravità dei feriti.
Lunghissime code