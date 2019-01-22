AUTO INVERTE LA MARCIA SULLA PALERMO-SCIACCA: SEDICENNE IN SCOOTER SI SCHIANTA E MUORE

Ancora sangue sulle strade della Sicilia. Un sedicenne è rimasto ucciso nello scontro fra un’autovettura e la motocicletta sulla quale viaggiava lungo la statale 624 Palermo – Sciacca. La tragedia è a...

Ancora sangue sulle strade della Sicilia. Un sedicenne è rimasto ucciso nello scontro fra un’autovettura e la motocicletta sulla quale viaggiava lungo la statale 624 Palermo – Sciacca. La tragedia è avvenuta questa mattina intorno alle 9, poco prima dello svincolo per Altofonte. Federico Serio, originario di Altofonte, ha perso la vita nello scontro fra il suo Piaggio Liberty e una Volkswagen Golf, guidata da un giovane di 23 anni, S. C., anche lui di Altofonte.







Sul posto sono subito accorsi i soccorritori del 118 che hanno cercato di rianimare il ragazzo, rimasto incosciente sull'asfalto. Presenti anche le volanti della polizia intervenute per gestire le prime fasi di soccorso. L'incidente ha causato code sia in direzione di Palermo che in direzione di Sciacca. Secondo quanto ricostruito dalla polizia municipale, l’impatto è avvenuto in un tratto di strada a doppia striscia continua: pare l'automobilista stese facendo un'inversione di marcia: manovra assolutamente vietata lungo tutta l'arteria a scorrimento veloce. Per questo i vigili della sezione Infortunistica gli hanno ritirato la patente.

Federico Serio è la tredicesima vittima di incidenti stradali in Sicilia in appena due settimane