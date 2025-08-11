95047

AUTO INVESTE UN ASINO: TRAGEDIA AL BIVIO JANARELLO

Momenti di paura questa mattina nei pressi del bivio Janarello, in territorio di Paternò, dove un’auto ha investito un asino. L’incidente è avvenuto nelle prime ore della giornata, in una zona di coll...

A cura di Redazione Redazione
11 agosto 2025 20:17
AUTO INVESTE UN ASINO: TRAGEDIA AL BIVIO JANARELLO -
News
Condividi

Momenti di paura questa mattina nei pressi del bivio Janarello, in territorio di Paternò, dove un’auto ha investito un asino. L’incidente è avvenuto nelle prime ore della giornata, in una zona di collegamento extraurbano. Al momento non sono ancora stati diffusi dettagli ufficiali sulla dinamica, ma secondo le prime ricostruzioni l’impatto è stato particolarmente violento.

A perdere la vita è stato l’asino, morto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate. Una persona, che si trovava a bordo della vettura, è rimasta ferita, ma fortunatamente le sue condizioni non sarebbero preoccupanti: il ferito non avrebbe riportato traumi gravi e le sue condizioni sarebbero stabili.

L’auto coinvolta ha riportato seri danni nella parte anteriore, segno della forza dell’urto. Il mezzo è stato successivamente rimosso dalla sede stradale.

Sul posto sono arrivati i soccorsi per assistere la persona ferita e per liberare la carreggiata, che è rimasta parzialmente bloccata per il tempo necessario alla rimozione dell’animale. La circolazione nella zona ha subito rallentamenti, ma è stata ripristinata nel corso della mattinata.

Restano da chiarire le cause dell’incidente: al momento non è noto se l’animale si trovasse già sulla carreggiata o se sia comparso all’improvviso

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047