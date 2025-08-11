AUTO INVESTE UN ASINO: TRAGEDIA AL BIVIO JANARELLO

Momenti di paura questa mattina nei pressi del bivio Janarello, in territorio di Paternò, dove un’auto ha investito un asino. L’incidente è avvenuto nelle prime ore della giornata, in una zona di coll...

Momenti di paura questa mattina nei pressi del bivio Janarello, in territorio di Paternò, dove un’auto ha investito un asino. L’incidente è avvenuto nelle prime ore della giornata, in una zona di collegamento extraurbano. Al momento non sono ancora stati diffusi dettagli ufficiali sulla dinamica, ma secondo le prime ricostruzioni l’impatto è stato particolarmente violento.

A perdere la vita è stato l’asino, morto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate. Una persona, che si trovava a bordo della vettura, è rimasta ferita, ma fortunatamente le sue condizioni non sarebbero preoccupanti: il ferito non avrebbe riportato traumi gravi e le sue condizioni sarebbero stabili.

L’auto coinvolta ha riportato seri danni nella parte anteriore, segno della forza dell’urto. Il mezzo è stato successivamente rimosso dalla sede stradale.

Sul posto sono arrivati i soccorsi per assistere la persona ferita e per liberare la carreggiata, che è rimasta parzialmente bloccata per il tempo necessario alla rimozione dell’animale. La circolazione nella zona ha subito rallentamenti, ma è stata ripristinata nel corso della mattinata.

Restano da chiarire le cause dell’incidente: al momento non è noto se l’animale si trovasse già sulla carreggiata o se sia comparso all’improvviso