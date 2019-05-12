AUTO PRECIPITA DA A19 E FINISCE IN ACQUA, MORTO UN 28ENNE

Un giovane è morto e un altro è in gravi condizioni in seguito a un drammatico incidente avvenuto all'alba di stamane sull'autostrada Palermo-Catania, nei pressi dello svincolo per Agira.L'auto sulla...

A cura di Redazione 12 maggio 2019 10:12

