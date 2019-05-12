AUTO PRECIPITA DA A19 E FINISCE IN ACQUA, MORTO UN 28ENNE
Un giovane è morto e un altro è in gravi condizioni in seguito a un drammatico incidente avvenuto all'alba di stamane sull'autostrada Palermo-Catania, nei pressi dello svincolo per Agira.
L'auto sulla quale viaggiavano è precipitata da un cavalcavia della A19 finendo in un corso d'acqua che ha sommerso quasi completamente la vettura.
Sul posto è stato inviato l'elisoccorso dalla centrale operativa del 118.
Uno dei due occupanti, di 24 anni, è morto; l'altro giovane è stato trasportato in gravi condizioni, per un brutto politrauma, al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta.
Entrambi sono rimasti per diverso tempo sott'acqua.
Il giovane trasportato al Sant'Elia, infatti, oltre al trauma ha riportato danni polmonari dovute all'ingestione di acqua. (ANSA).