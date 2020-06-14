AUTO PRENDE FUOCO SULL'A18, LUNGHE CODE DIREZIONE CATANIA

Giornata di passione lungo l'Autostrada A18 nella giornata di oggi, dopo il grave incidente che si è verificata nella mattina di oggi , si segnalano lunghe code in questi minuti, a causa di un'auto,...

Giornata di passione lungo l'Autostrada A18 nella giornata di oggi, dopo il grave incidente che si è verificata nella mattina di oggi , si segnalano lunghe code in questi minuti, a causa di un'auto, una Citroen C1 che ha improvvisamente preso fuoco. Tutto è accaduto attorno alle 16.45 all'altezza dell svincolo Acireale, in direzione Catania.

Tanta paura, e altrettanti danni, ma nessuna conseguenza per lo sfortunato automobilista: è riuscito a lasciare l'abitacolo prima che le fiamme avvolgessero il veicolo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento e di sicurezza dell'automobile.

Al momento si segnalano, lunghe code oltre 3 km, in direzione Catania.

FOTO FACEBOOK/ Giuseppe Ariosto