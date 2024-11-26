AUTO RISCHIA DI PRECIPITARE IN SPIAGGIA A ISOLA DELLE FEMMINE, SALVATO IL CONDUCENTE
Ha perso il controllo dell'auto mentre stava facendo manovra sulla banchina del porticciolo e ha rischiato di finire in spiaggia, a Isola delle Femmine (Palermo).
Sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco per soccorrere l'automobilista della Renault Clio rimasta in bilico su una rampa di gradini in cemento.
A lanciare l'allarme sono stati alcuni passanti che hanno soccorso l'automobilista aiutandolo a uscire dalla vettura.
Sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, una pattuglia dei carabinieri e un'ambulanza.
Terminate le operazioni di recupero l'auto è stata affidata al proprietario.