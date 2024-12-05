AUTO RUBATA A REGGIO CALABRIA RITROVATA A BELPASSO: ARRESTATI UN 27ENNE DI BELPASSO E UN 17ENNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA

Proseguono senza sosta le attività del Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania per la prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio in particolare quelli che più colpiscono la popola...

Proseguono senza sosta le attività del Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania per la prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio in particolare quelli che più colpiscono la popolazione come i furti di auto, attraverso un attento controllo del territorio.

In tale contesto, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Paternò, hanno arrestato un 27enne di Belpasso, pregiudicato, e deferito in stato di libertà un 17enne di Motta Sant’Anastasia, anche lui pregiudicato, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, per “furto aggravato” e “ricettazione”.

In particolare, verso mezzanotte, la gazzella stava percorrendo alcune strade interpoderali che collegano dei fondi agricoli in contrada Valcorrente, a Belpasso, quando, in fondo ad una stradina senza uscita, l’attenzione dei militari è stata catturata da fascio di luce, circostanza anomala in quella zona non abitata.

Insospettiti da quanto avevano appena visto, i Carabinieri hanno deciso di per accertare cosa stesse accadendo, pertanto, parcheggiata l’auto militare all’inizio della stradina sterrata, si sono avvicinati al terreno “alla chetichella”, in modo da non essere visti.

I loro sospetti si sono rivelati fondati perché, dentro quel terreno incolto, i militari dell’Arma hanno sorpreso i due ragazzi mentre smontavano gomme e cerchioni da una Fiat Panda.

I due malviventi, che stavano agendo indisturbati illuminando l’utilitaria con una grande torcia, perché di certo non si aspettavano di essere scoperti dai Carabinieri in quel luogo così isolato e a quell’ora della notte, sono stati subito bloccati e messi in sicurezza.

L’accertamento in banca in relazione alla targa della Panda, effettuato in tempo reale grazie alla sinergia con la Centrale Operativa, ha accertato che l’auto era stata rubata a Palmi, in provincia di Reggio Calabria,

lo scorso 15 ottobre, come denunciato dal proprietario 44enne. Immediata, pertanto, la perquisizione da parte dell’equipaggio nei confronti di conducente e passeggero, durante la quale, è stata recuperata una chiave a croce adoperata per smontare le ruote della vettura.

Accertata la responsabilità penale dei due per la ricettazione dell’autovettura e il furto dei penumatici, i Carabinieri li hanno messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha disposto per il 27enne l’obbligo di dimora nel Comune di Belpasso mentre, per il minorenne, la denuncia a piede libero.

Nell’immediato, è stato anche contattato il proprietario dell’autovettura, sorpreso e felice di poter tornare in possesso della sua auto che credeva persa per sempre.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania, grazie alla sua capillare presenza sul

territorio, è sempre impegnato per garantire un costante impegno nella lotta contro i reati

che minacciano la sicurezza del patrimonio dei cittadini.