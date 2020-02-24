AUTO SFONDA IL GUARD RAIL E PRECIPITA IN UNA SCARPATA, DUE FERITI
Il sinistro è accaduto questa sera, a Santa Lucia del Mela, in provincia di Messina.Miracolosamente soltanto tanta paura e ferite lievi per due ragazzi che a bordo di un Peugeot 107, e per cause ancor...
Il sinistro è accaduto questa sera, a Santa Lucia del Mela, in provincia di Messina.
Miracolosamente soltanto tanta paura e ferite lievi per due ragazzi che a bordo di un Peugeot 107, e per cause ancora non chiare hanno sfondato il guard rail per precipitare nella scarpata sottostante.
Un volo di diverse decine di metri.
Sul posto un ambulanza che ha soccorso i due giovani a bordo e trasferiti all'ospedale per ulteriore accertamenti, la Polizia Municipale per stabilire l'esatta dinamica con il supporto della Protezione Civile locale.