AUTO SI RIBALTA A BELPASSO

Paura nel pomeriggio di ieri a Belpasso, precisamente in via Regina Elena, nella zona di Borrello, dove si è verificato un incidente che ha causato non pochi disagi alla circolazione. Per ragioni anco...

Paura nel pomeriggio di ieri a Belpasso, precisamente in via Regina Elena, nella zona di Borrello, dove si è verificato un incidente che ha causato non pochi disagi alla circolazione. Per ragioni ancora in fase di accertamento da parte degli enti competenti, il conducente di una Peugeot 2008 ha perso il controllo del veicolo, che si è ribaltato al centro della carreggiata.

Secondo le prime informazioni, nell’incidente non sarebbero stati coinvolti altri mezzi.

Fortunatamente, il conducente non avrebbe riportato gravi conseguenze, un dettaglio che ha sicuramente rassicurato i presenti e gli operatori intervenuti.

Il traffico, tuttavia, ha subito pesanti rallentamenti a causa della presenza del veicolo ribaltato che bloccava la strada.

Sul posto è stata necessaria la messa in sicurezza del tratto stradale da parte di una ditta specializzata, che ha provveduto a rimuovere l’auto e ripristinare le normali condizioni della viabilità.

Le autorità raccomandano agli automobilisti prudenza alla guida, soprattutto su strade urbane dove possono verificarsi situazioni impreviste.