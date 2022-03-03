AUTO SI RIBALTA A PIANO TAVOLA E DANNEGGIA ALTRE MACCHINE IN SOSTA. FERITA LA CONDUCENTE

Intervento in emergenza dopo le 06 di oggi giovedi 03 Marzo 2022 febbraio a Piano Tavola per un’auto che si è ribaltata.Una la vettura coinvolta, una Lancia Ypsilon, condotta da una donna, che per cau...

Intervento in emergenza dopo le 06 di oggi giovedi 03 Marzo 2022 febbraio a Piano Tavola per un’auto che si è ribaltata.

Una la vettura coinvolta, una Lancia Ypsilon, condotta da una donna, che per cause in corso di accertamento perdeva il controllo lungo la SP 229 precisamente in Via Nazionale ribaltandosi sulla sede stradale.

Nel sinistro sono rimaste coinvolte alcune vetture parcheggiate bordo strada.

Sul posto il servizio sanitario del 118 che ha dato assistenza alla conducente del mezzo ché è stata soccorsa ed immediatamente trasferita all'ospedale per le cure del caso, secondo le prime informazioni non avrebbe riportate gravi ferite, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò che hanno messo in sicurezza il veicolo e la zona ed i Carabinieri per gli adempimenti di competenza.

Il traffico nel tratto interessato dal sinistro ha subito rallentamenti