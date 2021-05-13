AUTO SI RIBALTA A PONTE BARCA , ILLESO IL CONDUCENTE
Un incidente stradale si è verificato, ieri sera intorno le ore 19.30 a Paternò, esattamente sulla SP15, in zona Ponte Barca.
Un uomo, conducente di una Fiat Punto, per cause non ancora note in prossimità di una curva ha perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato terminando la sua corsa a bordi della carreggiata.
Coinvolta una sola auto, illeso il conducente.
Sul posto sono intervenuti personale e mezzi dei Vigili del fuoco del distaccamento di Paternò per mettere in sicurezza il luogo dell’incidente.
Sul posto anche i carabinieri del servizio Radiomobile di Paternò per effettuare i rilievi e stabilire l’esatta dinamica.
Il tratto interessato dal sinistro ha subito rallentamenti.