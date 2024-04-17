AUTO SI RIBALTA A TRECASTAGNI: FERITO UOMO

Un incidente stradale si è verificato in Corso Cristoforo Colombo a Trecastagni.Una Renault Megane, condotta da un uomo ottantenne, ha improvvisamente perso il controllo, finendo ribaltata sulla carr...

Un incidente stradale si è verificato in Corso Cristoforo Colombo a Trecastagni.

Una Renault Megane, condotta da un uomo ottantenne, ha improvvisamente perso il controllo, finendo ribaltata sulla carreggiata.

Il conducente, il cui nome non è stato reso noto, è rimasto ferito nell'incidente ed è stato prontamente trasportato all'ospedale Cannizzaro di Catania per ricevere le cure necessarie.

Sebbene le sue condizioni siano serie, non sembra essere in pericolo di vita. Tuttavia, l'uomo ha riportato diverse ferite che richiederanno attenzione medica.

Al momento, le cause precise dell'incidente rimangono ancora da determinare. Gli agenti dei Vigili Urbani di Trecastagni hanno immediatamente risposto alla chiamata di emergenza, chiudendo la strada in direzione di Pedara per agevolare le operazioni di soccorso e permettere ai team di effettuare i rilievi del caso.

Nonostante l'impatto dell'incidente sulla circolazione stradale, fortunatamente, le operazioni di soccorso e rimozione del veicolo incidentato sono state gestite prontamente. La strada è stata riaperta poco dopo, ripristinando così la normale circolazione nella zona.