AUTO SI RIBALTA, DONNA RIMANE INCASTRATA: ESTRATTA DAI VIGILI DEL FUOCO
Grave incidente stradale, questa mattina, intorno le ore 7.30, sulla SP 14/11 che collega Santa Maria di Licodia – Belpasso, dove una donna di 65 anni, alla guida della sua Fiat 500 , per cause ancora non note, si è ribaltata su sé stessa rimanendo incastrata tra le lamiere.
Si è reso necessario l intervento del vigili del fuoco, del distaccamento di Paternò, all'arrivo della squadra la donna si trovava incastrata all'interno dell'autovettura ed è stata estratta dai vigili del fuoco, quindi consegnata al personale sanitario presente sul posto per le cure del caso.
Sul posto un ambulanza del 118 per i primissimi soccorsi, che ha trasferito, secondo le prime informazioni non gravi condizioni all’ospedale di Biancavilla.
Sul posto i carabinieri di Paternò per i necessari rilievi.
Notizia in aggiornamento