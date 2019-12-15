95047

AUTO SI RIBALTA, DONNA RIMANE INCASTRATA: ESTRATTA DAI VIGILI DEL FUOCO

Grave incidente stradale, questa mattina, intorno le ore 7.30, sulla SP 14/11 che collega Santa Maria di Licodia – Belpasso, dove una donna di 65 anni, alla guida della sua Fiat 500 , per cause ancora...

A cura di Redazione Redazione
15 dicembre 2019 13:52
AUTO SI RIBALTA, DONNA RIMANE INCASTRATA: ESTRATTA DAI VIGILI DEL FUOCO -
News
Condividi

Grave incidente stradale, questa mattina, intorno le ore 7.30, sulla SP 14/11 che collega Santa Maria di Licodia – Belpasso, dove una donna di 65 anni, alla guida della sua Fiat 500 , per cause ancora non note, si è ribaltata su sé stessa rimanendo incastrata tra le lamiere.

Si è reso necessario l intervento del vigili del fuoco, del distaccamento di Paternò, all'arrivo della squadra la donna si trovava incastrata all'interno dell'autovettura ed è stata estratta dai vigili del fuoco, quindi consegnata al personale sanitario presente sul posto per le cure del caso.

Sul posto un ambulanza del 118 per i primissimi soccorsi, che ha trasferito, secondo le prime informazioni non gravi condizioni all’ospedale di Biancavilla.

Sul posto i carabinieri di Paternò per i necessari rilievi.

Notizia in aggiornamento

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047