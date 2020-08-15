AUTO SI RIBALTA IN PIENO CENTRO A CATANIA, UN FERITO
A cura di Redazione
Incidente questa mattina intorno alle 10.30 a Catania in via Umberto, angolo via Ventimiglia.
Nell’impatto sono rimaste coinvolte una autovettura BMW con a bordo una famiglia e una Hyundai col solo conducente, un uomo che é stato medicato dal personale sanitario 118 e che non sembra in gravi condizioni.
Sul posto i vigili del fuoco e la polizia municipale per ricostruire la dinamica esatta.