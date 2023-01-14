Un incidente stradale si è verificato oggi 14 gennaio 2023 intorno alle ore 13, in via Sant'Anna a Paternò, una piccola traversa del centro storico.Ad essere coinvolta un' autovettura, una Peugeot che...

Un incidente stradale si è verificato oggi 14 gennaio 2023 intorno alle ore 13, in via Sant'Anna a Paternò, una piccola traversa del centro storico.

Ad essere coinvolta un' autovettura, una Peugeot che a causa della strada stretta ha urtato contro un marciapiedi finendola sua corsa a ruote in aria.

Sul posto si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco che hanno estratto i malcapitati e messo in sicurezza la vettura.

Si registrano 2 feriti che sono stati prontamente soccorsi da un'ambulanza del 118, per fortuna le loro condizioni non sono gravi.

Per tutti i rilievi del sinistro e stabilire l'esatta dinamica sono presenti i vigili urbani di Paternò.

Il tratto interessato è rimasto chiuso al transito per consentire le operazioni di soccorso.

PATERNÒ. AUTOSI RIBALTA IN VIA SANT'ANNA. FERITI 1/6 Successivo »

IN AGGIORNAMENTO