AUTO SI RIBALTA NESSUN FERITO
A cura di Redazione
01 maggio 2020 16:50
Un sinistro si è verificato questo pomeriggio intorno alle ore 15.30 sulla 229/II, tra i comuni di Santa Maria di Licodia e Biancavila.
Per cause in fase di accertamento , il conducente di una Mercedes ha perso il controllo del veicolo andando a sbattere contro il muretto che delimita la carreggiata e finendo poi per ribaltarsi in mezzo alla strada
Per fortuna nessuna grave conseguenze per gli occupanti dell'auto , i danni sono rimasti limitati alla macchina.
Nell'incidente, non sono rimasti coinvolti altri mezzi.