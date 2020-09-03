AUTO SI RIBALTA SU UN LATO IN VIA DUCA DEGLI ABRUZZI A PATERNO', FERITO

FLASHGrave incidente pochi minuti fa in pieno centro a Paternò.Per cause non ancora note una Fiat Panda guidata da un signore 80 enne circa, probabilmente a causa della strada stretta e difficile, m...

Grave incidente pochi minuti fa in pieno centro a Paternò.

Per cause non ancora note una Fiat Panda guidata da un signore 80 enne circa, probabilmente a causa della strada stretta e difficile, ma probabilmente anche a qualche disattenzione ha perso in controllo del mezzo ribaltandosi in via Duca degli Abruzzi su un lato.

Sul posto stanno operando gli uomini dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò , che stanno estraendo l'uomo incastrato dentro l'autovettura, in attesa di consegnarlo ai sanitari del 118 che sono sul posto, per prestargli le cure del caso.

Sul posto la Polizia Municipale per effettuare i rilievi e stabilire l'esatta dinamica

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO