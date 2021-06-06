95047

AUTO SI RIBALTA SULLA SS121, ILLESO IL CONDUCENTE

A cura di Redazione Redazione
06 giugno 2021 21:59
AUTO SI RIBALTA SULLA SS121, ILLESO IL CONDUCENTE -
Cronaca
Un grave incidente stradale autonomo si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, 06 Giugno 2021, intorno alle ore 14 sulla SS 121 in direzione Catania all'altezza del centro commerciale di Valcorrente.

Una Volkswagen Polo, condotta da un 34enne  di Paternò per cause in via d'accertamento si è ribaltata su se stessa.

L’auto, per cause non ancora note, si è ribaltata finendo con le ruote in aria e mettendosi di traverso nella carreggiata. Fortunatamente in quel momento non transitavano altri mezzi.

Sul posto è intervenuta un ambulanza del 118 per dare assistenza al malcapitato, per lui ferite lievi

Sul posto i  vigili del fuoco di Maletto per mettere in sicurezza l'autovettura, ed i Carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Paternò  per effettuare i rilievi e stabilire l'esatta dinamica

Il traffico veicolare ha subito dei rallentamenti in quanto è stato limitato ad una sola corsia per consentire le operazioni di soccorso in sicurezza.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO 

