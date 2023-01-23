95047

AUTO SI RIBALTA SULLA SS121, ILLESO IL CONDUCENTE

Il sinistro si è verificato ieri sera, 22 Gennaio 2023 intorno pochi minuti prima della mezzanotte.Ad essere coinvolta una Fiat 500, condotta da un uomo, che per cause al vaglio da parte dell'Autorit...

23 gennaio 2023 07:43
Il sinistro si è verificato ieri sera, 22 Gennaio 2023 intorno pochi minuti prima della mezzanotte.

Ad essere coinvolta una Fiat 500, condotta da un uomo, che per cause al vaglio da parte dell'Autorità si è ribaltata rimanendo a gomme in aria in corsa di sorpasso.

Il sinistro si è verificato nei pressi sello dello svincolo centro commerciale in direzione Catania

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza del mezzo ed i Carabinieri per la gestione del traffico e poter effettuare i dovuti rilievi per stabilire l'esatta dinamica del sinistro.

Fortunatamente è risultato illeso il conducente

