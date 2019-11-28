AUTO SI RIBALTA SULLA TANGENZIALE DI CATANIA, UN FERITO

Un incidente stradale alle ore 19 è stato segnalato alla sala operativa dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania.Sul posto è stata inviata la squadra operativa del distaccamento Nord.L'...

Un incidente stradale alle ore 19 è stato segnalato alla sala operativa dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania.

Sul posto è stata inviata la squadra operativa del distaccamento Nord.

L'incidente è avvenuto nella Tangenziale di Catania al km 1.750 all'altezza dello svincolo di S.Gregorio in direzione Siracusa.

Un uomo ha perso il controllo della sua auto, per cause da accertare, e la sua vettura si è ribaltata, fortunatamente non coinvolgendo altre autovetture.

Giunti sul posto i Vigili del Fuoco hanno operato con divaricatore e cesoia oleodinamica per aprire le portiere dell'auto e disincastrare l'uomo, che consegnato al personale medico del 118 ha riportato problemi alla gamba destra e trauma cranico.

Presenti sul posto anche il personale Anas e la Polizia Stradale.