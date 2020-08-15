AUTO SI RIBALTA TRA ADRANO E BRONTE
Grave incidente stradale ieri sera poco dopo le ore 22.15 sulla strada stradale 284, tra i comuni di Adrano e Bronte
Per causa non note il conducente del mezzo ha perso il controllo del veicolo ribaltandosi.
Non sarebbero coinvolti altri veicoli.
Sul posto è intervenuta un ambulanza del 118 per prestare le prime cure e trasferire il malcapitato in ospedale per le cure del caso, i Vigili del Fuoco per estrarre il conducente e mettere in sicurezza il veicolo e la Polizia per i rilievi e stabilire l'esatta dinamica.
Code e rallentamenti si sono verificati nel tratto in prossimità dell’incidente.