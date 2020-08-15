AUTO SI RIBALTA TRA ADRANO E BRONTE

Grave incidente stradale ieri sera poco dopo le ore 22.15 sulla strada stradale 284, tra i comuni di Adrano e BrontePer causa non note il conducente del mezzo ha perso il controllo del veicolo ribal...

Grave incidente stradale ieri sera poco dopo le ore 22.15 sulla strada stradale 284, tra i comuni di Adrano e Bronte

Per causa non note il conducente del mezzo ha perso il controllo del veicolo ribaltandosi.

Non sarebbero coinvolti altri veicoli.

Sul posto è intervenuta un ambulanza del 118 per prestare le prime cure e trasferire il malcapitato in ospedale per le cure del caso, i Vigili del Fuoco per estrarre il conducente e mettere in sicurezza il veicolo e la Polizia per i rilievi e stabilire l'esatta dinamica.

Code e rallentamenti si sono verificati nel tratto in prossimità dell’incidente.