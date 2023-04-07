AUTO SULLA FOLLA A TEL AVIV: UCCISO UN TURISTA ITALIANO, UN ALTRO TRA I FERITI

Un turista di circa 30 anni è stato ucciso sul lungomare di Tel Aviv in un attentato compiuto da un arabo-israeliano con l'auto lanciata sulla folla.Secondo la radio militare e altri media locali, la...

Un turista di circa 30 anni è stato ucciso sul lungomare di Tel Aviv in un attentato compiuto da un arabo-israeliano con l'auto lanciata sulla folla.

Secondo la radio militare e altri media locali, la vittima è un cittadino italiano.

Nell'attacco ci sono anche almeno altri 5 feriti, tra cui - riferiscono ancora i media - un altro italiano e tre britannici. L'attentatore, che una volta uscito dall'auto avrebbe tentato di sparare sulla folla, è stato poi ucciso dalla reazione delle guardie di sicurezza.

L'episodio ha riacceso immediatamente la tensione già alta in questi giorni e il premier Benyamin Netanyahu ha richiamato altri riservisti dopo quelli dell'aviazione.

La Farnesina ha espresso "orrore e sgomento per il vile attentato", mentre la premier Giorgia Meloni ha fatto sapere di seguire l'accaduto "con apprensione". La zona dove è avvenuta l'attentato è molto frequentata da turisti, affluiti in gran numero durante le festività pasquali. Sul posto, rovesciata, l'auto usata per l'attentato. Hamas e la Jihad islamica non hanno mancato di manifestare la loro soddisfazione per l'attacco definito "un'operazione di alto livello".