AUTO URTA AMBULANZA CHE PRESTAVA SOCCORSO SULLA SS121

Un gravissimo incidente si è verificato intorno alla mezzanotte nella notte tra il 21 ed il 22 ottobre 2021, sulla ss121 nei pressi dello svincolo di Valcorrente in direzione Catania.

Una Golf ha urtato violentemente un ambulanza del 118 mentre i soccorritori stavano prestando soccorso ad una persona che era stata coinvolta in un incidente stradale.

Feriti in modo serio due persone, il medico e l'infermiera dell'ambulanza e con ferite piu lievi il conducente della Fiat Panda che era stata coinvolto nel precedente sinistro.

Violento è stato l'impatto tanto che ha fatto sbalzare il medico nella scarpata sottostante la carreggiata.

Immediatamente sono scattati i soccorsi , per i due operatori del 118 si è reso necessario il trasporto in ospedale per le necessarie cure.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò per mettere in sicurezza i mezzi ed aiutare le operazioni di soccorso,,tre ambulanze ed i Carabinieri per effettuare i dovuti rilievi e stabilire l'esatta.

Illesi i due occupanti della Golf.

La strada è rimasta bloccata un paio di ore per effettuare le operazioni di soccorso ed i rilievi in totale sicurezza.