Autoarticolato in fiamme sulla SP24 a Centuripe intervento dei Vigili del Fuoco

CENTURIPE – Paura nel pomeriggio del 12 giugno lungo la SP24, nei pressi di Centuripe, dove un autoarticolato che trasportava mattoni è andato improvvisamente in fiamme. Il mezzo pesante stava percorrendo la strada provinciale 24 quando si è sviluppato l'incendio.

Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale di Centuripe. Grazie al loro intervento è stato possibile domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area, evitando ulteriori conseguenze.

Al momento non si segnalano feriti. Ancora da accertare le cause del rogo, che ha completamente coinvolto la parte anteriore del mezzo. L’incendio ha provocato disagi alla circolazione stradale, con temporanee interruzioni del traffico lungo la tratta interessata.

Sono in corso gli accertamenti per determinare l’origine del fuoco e valutare eventuali danni ambientali o strutturali alla sede stradale.