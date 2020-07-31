95047

AUTOARTICOLATO SI RIBALTA AD ADRANO

31 luglio 2020 19:49
+++FLASH+++

Grave incidente nel tardo pomeriggio di oggi intorno alle ore 18.30 sulla sp94 in contrada  Zorio in territorio di Adrano.

Per cause al momento non note, un autoarticolato con a bordo due persone si è ribaltato su un fianco.

Sul posto è intervenuto l'elisoccorso per trasportare uno dei due feriti all'ospedale Cannizzaro di Catania.

Al momento sconosciute le condizioni delle due persone ferite.

Intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Adrano per estrarre il conducente del mezzo e mettere in sicurezza il mezzo, un ambulanza e la Polizia.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

