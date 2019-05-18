CAMION SI RIBALTA SULLA VECCHIA SS121, ILLESO IL CONDUCENTE
A cura di Redazione
18 maggio 2019 09:38
FLASH
Gravissimo incidente stradale si è verificato pochi minuti fa, intorno alle 08,30 sulla vecchia ss121 in territorio di Biancavilla, per fortuna senza gravissime conseguenze per l'autista.
Un camion per cause in via d'accertamento si è ribaltato su un fianco, miracolosamente, illeso il conducente.
Sul posto i Vigili del Fuoco di Adrano per mettere in sicurezza il mezzo, i Carabinieri di Biancavilla per i rilievi ed un ambulanza in via precauzionale.
In aggiornamento
