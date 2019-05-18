95047

CAMION SI RIBALTA SULLA VECCHIA SS121, ILLESO IL CONDUCENTE

FLASHGravissimo incidente stradale si è   verificato pochi minuti fa, intorno alle 08,30 sulla vecchia ss121 in territorio di Biancavilla, per fortuna senza gravissime conseguenze per l'autista.Un cam...

A cura di Redazione Redazione
18 maggio 2019 09:38
CAMION SI RIBALTA SULLA VECCHIA SS121, ILLESO IL CONDUCENTE -
News
Condividi

FLASH

Gravissimo incidente stradale si è   verificato pochi minuti fa, intorno alle 08,30 sulla vecchia ss121 in territorio di Biancavilla, per fortuna senza gravissime conseguenze per l'autista.

Un camion per cause in via d'accertamento si è ribaltato su un fianco, miracolosamente, illeso il conducente.

Sul posto i Vigili del Fuoco di Adrano per mettere in sicurezza il mezzo, i Carabinieri di Biancavilla per i rilievi ed un ambulanza in via precauzionale.

In aggiornamento

 

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047