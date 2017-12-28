Autobus diretto a Catania, si ribalta nei pressi di Villa San Giovanni

Un pullman della Baltour, partito ieri alle 16 da Urbino, in servizio sulla tratta Urbino-Catania, per cause in corso di accertamento, si è ribaltato attorno alle 5,30, sulla rampa di uscita dello svincolo di Villa San Giovanni, verso gli imbarchi per la Sicilia.

Secondo quanto si è appreso a bordo del mezzo viaggiavano 45 passeggeri e 2 autisti. una persona sarebbe rimasta gravemente ferita. Si registrano inoltre diversi contusi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della polstrada, i sanitari del 118 e il personale dell’Anas.

IN AGGIORNAMENTO