Autobus diretto a Catania, si ribalta nei pressi di Villa San Giovanni - 15 feriti gravi 2 donne

Quindici persone sono rimaste ferite, tra cui due donne in modo grave anche se non sono in pericolo di vita,in seguito al ribaltamento del pullman su cui viaggiavano.

L'incidente è avvenuto nei pressi dello svincolo di San Giovanni dell'A2 autostrada del Mediterraneo.

Il pullman con 45 persone a bordo, era partito da Urbino e diretto a Catania.

I feriti sono stati trasportati negli ospedali riuniti di Reggio Calabria dove si trovano anche le due donne più gravi, che sono attualmente in prognosi riservata.

Sono in corso da parte della Polizia Stradale di Villa San Giovanni gli accertamenti per stabilire la dinamica dell'incidente.

Immediati i soccorsi da parte degli operatori del 118 e dei vigili del fuoco che hanno consentito di estrarre dal pullman tutti i passeggeri e i due autisti.

Presenti mezzi di soccorso e personale di Polizia di Stato, Carabinieri.

Gli operatori dell'Anas hanno lavorato per effettuare le operazioni di messa in sicurezza del pullman.