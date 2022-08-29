95047

AUTOBUS IN PANNE SULL'A19 TRA GERBINI E CATENANUOVA , TRAFFICO BLOCCATO E LUNGHE CODE

29 agosto 2022 15:33
Traffico bloccato nel pomeriggio di oggi, 29 Agosto 2022 sull'autostrada Catania - Palermo nel tratto che va dallo svincolo Gerbini e lo Svincolo Catenanuova in direzione Palermo.

A causare il blocco un autobus rimasto in panne.

Viene consigliato di uscire a Gerbini, prendere la strada statale ss292 in direzione Enna e riprendere l'autostrada nello svincolo Catenanuova

 

