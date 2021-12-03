AUTOCARRO IN FIAMME DENTRO UNA GALLERIA DELLA TANGENZIALE, TRAFFICO CONGESTIONATO
Un autocarro è andato in fiamme all'interno della galleria Gagliano, poco prima dell'uscita per Gravina di Catania in direzione Siracusa lungo la tangenziale di Catania. Non sono ancora chiare le caus...
A cura di Redazione
03 dicembre 2021 13:58
Un autocarro è andato in fiamme all'interno della galleria Gagliano, poco prima dell'uscita per Gravina di Catania in direzione Siracusa lungo la tangenziale di Catania. Non sono ancora chiare le cause all'origine del rogo
L’episodio è avvenuto intorno alle 12.10, fortunatamente non si registrano feriti, il camion è andato distrutto dalle fiamme.
Sul posto c'è il personale dei vigili del fuoco e della polizia stradale.
Si registrano lunghissime code, in direzione Misterbianco.
