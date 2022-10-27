AUTOCARRO IN FIAMME SULLA TANGENZIALE DI CATANIA
Un autocarro è andato in fiamme poco prima dell’uscita per Gravina di Catania in direzione Messina lungo la tangenziale di Catania.
Non sono ancora chiare le cause all’origine del rogo, probabile un corto circuito
L’episodio è avvenuto intorno alle 12.30 di oggi 27 ottobre 2022, fortunatamente non si registrano feriti, l'autista accorgendosi è riuscito a mettersi in salvo ed a posteggiare il mezzo in corsia d'emergenza.
Sul posto stanno operando i vigili del fuoco.
Il traffico sta subendo notevoli rallentamenti, si registrano lunghissime code in direzione Messina.
in aggiornamento