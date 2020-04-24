AUTOCISTERNA CARICA DI OSSIGENO SI RIBALTA SULLA A18: FERITO L'AUTISTA

Incidente stradale nel tratto di autostrada tra Fiumefreddo di Sicilia e Giardini Naxos (al km 45 della A18 in direzione Messina), in territorio di Fiumefreddo.Un'autocisterna contenente ossigeno, men...

Incidente stradale nel tratto di autostrada tra Fiumefreddo di Sicilia e Giardini Naxos (al km 45 della A18 in direzione Messina), in territorio di Fiumefreddo.

Un'autocisterna contenente ossigeno, mentre percorreva l’autostrada in direzione del capoluogo peloritano, avrebbe perso il controllo ribaltandosi. Il conducente del mezzo pesante è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato presso l’ospedale di Taormina. Al momento non si conosce la gravità delle ferite riportate.

Sul posto il personale operativo del distaccamento di Riposto e la squadra NBCR ( Nucleare Biologico Chimico ) e la Polstrada di Giardini Naxos per la viabilità.