95047

Autostrada A18, lavori tra Acireale e San Gregorio: chiusa la corsia di sorpasso in entrambe le direzioni dal 3 al 30 novembre

Autostrade Siciliane ha comunicato che, nel tratto dell’A18 compreso tra lo svincolo di Acireale e la barriera di San Gregorio, in entrambe le direzioni di marcia, verrà istituita la chiusura della co...

A cura di Redazione Redazione
02 novembre 2025 15:49
Autostrada A18, lavori tra Acireale e San Gregorio: chiusa la corsia di sorpasso in entrambe le direzioni dal 3 al 30 novembre -
News
Condividi

Autostrade Siciliane ha comunicato che, nel tratto dell’A18 compreso tra lo svincolo di Acireale e la barriera di San Gregorio, in entrambe le direzioni di marcia, verrà istituita la chiusura della corsia di sorpasso.

Il provvedimento sarà in vigore dal 3 novembre 2025 e fino al 30 novembre 2025, sia nelle ore diurne che in quelle notturne. L’area di cantiere si svilupperà progressivamente a partire dal km 69+200.

In caso di lunghe code o rallentamenti, gli automobilisti saranno avvisati tramite pannelli a messaggio variabile lungo l’autostrada e agli ingressi degli svincoli.

Per chi dovesse percorrere il tratto, si consiglia:

  • per la direzione Catania: utilizzare la SS114 oppure uscire allo svincolo di Acireale e rientrare sulla tangenziale di Catania;
  • per la direzione Messina: ingresso in autostrada A18 tramite lo svincolo di Acireale.

L’intervento rientra nelle attività di manutenzione programmate per migliorare la sicurezza e la percorribilità della tratta autostradale. Codice della strada alla mano, si raccomanda prudenza, rispetto delle indicazioni presenti in loco e dei limiti di velocità nelle aree di cantiere.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047