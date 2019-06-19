95047

AUTOSTRADA A19, GRAVE INCIDENTE ELISOCCORSO SUL POSTO

A cura di Redazione Redazione
19 giugno 2019 19:12
News
FLASH

Gravissimo incidente stradale questo pomeriggio, intorno alle ore 18 sull'autostrada a19 Palermo - Catania, in direzione Catania nei pressi dello svincolo Motta S.Anastasia.

Secondo le primissime informazioni ad essere coinvolta una moto.

Sul posto è atterrato da pochi minuti l'elisoccorso.

Traffico al momento bloccato.

Notizia in aggiornamento

