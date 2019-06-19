AUTOSTRADA A19, GRAVE INCIDENTE ELISOCCORSO SUL POSTO
A cura di Redazione
19 giugno 2019 19:12
Gravissimo incidente stradale questo pomeriggio, intorno alle ore 18 sull'autostrada a19 Palermo - Catania, in direzione Catania nei pressi dello svincolo Motta S.Anastasia.
Secondo le primissime informazioni ad essere coinvolta una moto.
Sul posto è atterrato da pochi minuti l'elisoccorso.
Traffico al momento bloccato.
Notizia in aggiornamento