🔴 🔴A20, chiusura immediata Autostrada A20, chiusura immediata tra Rometta e Villafranca: problemi di sicurezza al viadotto

Chiusura urgente dell'A20 in direzione Messina per lavori sul viadotto Fiorentino. Uscita obbligatoria a Rometta e deviazione sulla statale 113 fino al 16 novembre.

MESSINA – Disagi alla circolazione lungo l'autostrada A20 Messina-Palermo, dove è stata disposta la chiusura temporanea di un tratto autostradale in direzione Messina. Il provvedimento, entrato in vigore con effetto immediato, si è reso necessario per consentire l'esecuzione di lavori urgenti di ripristino strutturale sul viadotto Fiorentino, situato al chilometro 21+753.

Gli interventi riguardano alcune parti della struttura che necessitano di lavori localizzati. Per permettere agli operai di intervenire e garantire la sicurezza degli automobilisti, è stata quindi disposta la sospensione del traffico nel tratto interessato dal cantiere.

La chiusura riguarda esclusivamente la carreggiata dell'autostrada A20 in direzione Messina, nel tratto compreso tra lo svincolo di Rometta, al chilometro 24, e quello di Villafranca Tirrena, al chilometro 20+200.

Il provvedimento prevede anche la chiusura della rampa d'ingresso dello svincolo di Rometta per tutti i veicoli che devono raggiungere Messina.

La limitazione resterà in vigore fino alle ore 20 di lunedì 16 novembre 2026, ma potrebbe essere prolungata qualora gli interventi non dovessero essere completati entro la data prevista.

Percorso alternativo per chi viaggia verso Messina

Per gli automobilisti provenienti da Palermo e diretti verso Messina è stato predisposto un percorso alternativo obbligatorio.

I veicoli dovranno uscire dall'autostrada allo svincolo di Rometta e proseguire lungo la strada statale 113, attraversando la viabilità ordinaria fino a raggiungere lo svincolo di Villafranca Tirrena, dove sarà possibile rientrare sull'A20 e continuare il viaggio verso Messina.

La deviazione potrebbe provocare rallentamenti e un aumento del traffico lungo la statale 113, soprattutto nelle ore di maggiore afflusso di veicoli.

La chiusura è stata disposta a seguito dell'avvio delle attività di cantiere sul viadotto Fiorentino, dove sono necessari interventi immediati e localizzati di ripristino strutturale.

Si tratta di lavori che richiedono la temporanea interdizione della carreggiata per consentire lo svolgimento delle operazioni in condizioni di sicurezza.

Al momento, nel provvedimento non vengono specificati ulteriori dettagli sulla natura dei problemi strutturali che hanno reso necessario l'intervento urgente.

Gli automobilisti che nei prossimi giorni dovranno percorrere l'autostrada A20 in direzione Messina sono invitati a programmare gli spostamenti tenendo conto della deviazione obbligatoria e dei possibili tempi di percorrenza più lunghi.

La riapertura del tratto tra Rometta e Villafranca Tirrena è prevista entro le ore 20 del 16 novembre, salvo ulteriori necessità legate al completamento dei lavori.