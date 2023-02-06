AUTOSTRADA CATANIA SIRACUSA, IN DIREZIONE CATANIA, CHIUSA FINO A VENERDÌ DALLE 9 ALLE 18
A cura di Redazione
06 febbraio 2023 22:02
Da martedì 7 febbraio, a venerdì 10 febbraio saranno effettuate le periodiche attività di formazione all’interno delle gallerie lungo l’autostrada Catania-Siracusa.
L’autostrada rimarrà pertanto chiusa, nella sola direzione Catania, nella fascia oraria compresa tra le 9 e le 18. Durante gli orari di chiusura, tutti i veicoli in transito da Siracusa a Catania potranno percorrere l’itinerario alternativo, costituito dalla strada statale 114 «Orientale Sicula».
Lo rende noto l’Anas.