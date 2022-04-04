AUTOSTRADE SICILIANE E TELEPASS LANCIANO L’INIZIATIVA "NOVE MESI SENZA CANONE"

Con l’approssimarsi della bella stagione, Autostrade Siciliane e Telepass lanciano congiuntamente una nuova iniziativa volta a premiare gli utenti delle autostrade A18 e A20 e incentivare l’utilizzo d...

Con l’approssimarsi della bella stagione, Autostrade Siciliane e Telepass lanciano congiuntamente una nuova iniziativa volta a premiare gli utenti delle autostrade A18 e A20 e incentivare l’utilizzo dei sistemi di telepedaggio.

L’idea è quella di esentare i viaggiatori dal pagamento del canone per 9 mesi al fine di favorire la fluidità del traffico, azzerare le code ai caselli e aumentare i benefici ambientali e la sicurezza degli automobilisti.

È già possibile attivare la promozione, ma solo recandosi presso i Punto Blu di Catania, Giardini Naxos, Messina, Patti e Buonfornello. Possono accedervi i clienti “Telepass Ricaricabile” ed i nuovi clienti, che però non hanno un contratto attivo da almeno 6 mesi. Dalla sottoscrizione l’utente pagherà solamente la tariffa della tratta autostradale percorsa, senza i costi fissi relativi all’abbonamento.

La promozione è stata avviata da Autostrade Siciliane e Telepass con l’obiettivo di migliorare la scorrevolezza del traffico e contribuire concretamente ad una mobilità sicura e sostenibile.

L’utilizzo del Telepass, infatti, riducendo code e tempi d’attesa in prossimità dei caselli autostradali consente di limitare le emissioni inquinanti dei veicoli in attesa e migliora la sicurezza degli automobilisti, diminuendo drasticamente il numero di veicoli presenti contemporaneamente nei piazzali di stazione.