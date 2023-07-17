AUTOVELOX SULLE AUTOSTRADE E NELLE STRADE STATALI SICILIANI FINO AL 23 LUGLIO, DOVE SARANNO POSIZIONATI
Autovelox, telelaser e trumcam installati su diverse strade statali e autostrade della Sicilia. A pubblicare l’elenco delle postazioni dei rilevatori di velocità nell’Isola fino a domenica prossima, 23 luglio, è stata la polizia di Stato sul proprio sito online. L’obiettivo è quello di fare prevenzione e monitorare i comportamenti dei guidatori presso le strade a scorrimento veloce presenti sull’Isola.
17/07/2023
Autostrada A / 18 Messina-Palermo ME
A / 20 Messina-Palermo PA
Strada Statale SS / 117 Bis e 4Turistica EN
SS / 417 CT
SS / 640 di Porto Empedocle CL
SS / 640 di Porto Empedocle AG
18/07/2023
Autostrada A / 19 Palermo-Catania PA
A / 29 Palermo- Mazara del Vallo PA
A / 29 Palermo- Mazara del Vallo TP
A /A19 EN
Strada Statale SS / 121 PA
19/07/2023
Autostrada A / 18 Messina-Palermo ME
A / 20 Messina-Catania ME
A / 29 Palermo- Mazara del Vallo TP
Strada Statale SS / 114 SR
SS / 626 CL
20/07/2023
Autostrada A / 29 Palermo- Mazara del Vallo TP
Strada Statale SS / 115 Sud Occidentale Sicula AG
SS / 117 Bis e 4Turistica EN
SS / 417 CT
21/07/2023
Autostrada A / 18 Messina-Palermo ME
Strada Statale SS / 121 PA
Strada Provinciale SP / 25 RG
22/07/2023
Autostrada A / 29 Palermo- Mazara del Vallo TP
A / 29 Palermo- Mazzara del Vallo PA
Strada Statale SS / 640 di Porto Empedocle AG
Strada Statale SS / 640 di Porto Empedocle CL
23/07/2023
Autostrada A / 29 Palermo- Mazara del Vallo TP
Strada Statale SS / 640 di Porto Empedocle AG
Interessate in particolar modo la A20 Messina-Palermo e la A18 Messina-Catania.
La Polizia Stradale utilizza i seguenti strumenti per il controllo puntuale della velocità:
Autovelox 104/C
Autovelox 105
Autovelox 106
Telelaser
Telelaser Trucam.