AUTOVELOX SULLE AUTOSTRADE E NELLE STRADE STATALI SICILIANI FINO AL 23 LUGLIO, DOVE SARANNO POSIZIONATI

Autovelox, telelaser e trumcam installati su diverse strade statali e autostrade della Sicilia. A pubblicare l’elenco delle postazioni dei rilevatori di velocità nell’Isola fino a domenica prossima, 23 luglio, è stata la polizia di Stato sul proprio sito online. L’obiettivo è quello di fare prevenzione e monitorare i comportamenti dei guidatori presso le strade a scorrimento veloce presenti sull’Isola.

17/07/2023

Autostrada A / 18 Messina-Palermo ME

A / 20 Messina-Palermo PA

Strada Statale SS / 117 Bis e 4Turistica EN

SS / 417 CT

SS / 640 di Porto Empedocle CL

SS / 640 di Porto Empedocle AG

18/07/2023

Autostrada A / 19 Palermo-Catania PA

A / 29 Palermo- Mazara del Vallo PA

A / 29 Palermo- Mazara del Vallo TP

A /A19 EN

Strada Statale SS / 121 PA

19/07/2023

Autostrada A / 18 Messina-Palermo ME

A / 20 Messina-Catania ME

A / 29 Palermo- Mazara del Vallo TP

Strada Statale SS / 114 SR

SS / 626 CL

20/07/2023

Autostrada A / 29 Palermo- Mazara del Vallo TP

Strada Statale SS / 115 Sud Occidentale Sicula AG

SS / 117 Bis e 4Turistica EN

SS / 417 CT

21/07/2023

Autostrada A / 18 Messina-Palermo ME

Strada Statale SS / 121 PA

Strada Provinciale SP / 25 RG

22/07/2023

Autostrada A / 29 Palermo- Mazara del Vallo TP

A / 29 Palermo- Mazzara del Vallo PA

Strada Statale SS / 640 di Porto Empedocle AG

Strada Statale SS / 640 di Porto Empedocle CL

23/07/2023

Autostrada A / 29 Palermo- Mazara del Vallo TP

Strada Statale SS / 640 di Porto Empedocle AG

Interessate in particolar modo la A20 Messina-Palermo e la A18 Messina-Catania.

La Polizia Stradale utilizza i seguenti strumenti per il controllo puntuale della velocità:

Autovelox 104/C

Autovelox 105

Autovelox 106

Telelaser

Telelaser Trucam.