AUTOVETTURA PERDE OLIO SULLA SS121, CODE E RALLENTAMENTI
A cura di Redazione
13 dicembre 2021 10:11
FLASH
Disagi questa mattina, 13 Dicembre 2021 sulla SS 121 nei pressi dello svincolo per Piano Tavola in direzione Paternò a causa di una consistente perdita di liquido di una autovettura sulla carreggiata a causa di un’ avaria.
Al momento chiusa una corsia, per consentire la pulizia e messa in sicurezza del manto stradale.
Sul posto è presente l’ANAS e la Polizia Stradale.
Si registrano disagi e rallentamenti alla circolazione.
IN AGGIORNAMENTO