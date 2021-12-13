95047

AUTOVETTURA PERDE OLIO SULLA SS121, CODE E RALLENTAMENTI

13 dicembre 2021 10:11
FLASH

Disagi questa mattina, 13 Dicembre 2021 sulla SS 121 nei pressi dello svincolo per Piano Tavola in direzione Paternò a causa di una consistente perdita di liquido di una autovettura sulla carreggiata a causa di un’ avaria.

Al momento chiusa una corsia, per consentire la pulizia e messa in sicurezza del manto stradale.

Sul posto è presente l’ANAS e la Polizia Stradale.

Si registrano disagi e rallentamenti alla circolazione.

IN AGGIORNAMENTO

