Avaria a un camion dei rifiuti sulla SS121: traffico in tilt in direzione Paternò
MISTERBIANCO – Disagi lungo la strada statale 121, in direzione Paternò, a causa di un’avaria che ha colpito un camion della nettezza urbana.
Il mezzo si è fermato improvvisamente sulla corsia di marcia, circa un centinaio di metri prima dello svincolo Misterbianco–Motta Sant’Anastasia, rendendo necessaria la chiusura della corsia destra.
Il traffico al momento si svolge esclusivamente sulla corsia di sorpasso, ma la situazione sta creando notevoli rallentamenti.
Le code si registrano già a partire dalle prime rampe di accesso, con ripercussioni significative sulla visibilità
Fortunatamente, non si è trattato di un incidente stradale e non risultano feriti, ma solo gravi disagi per gli automobilisti in transito.