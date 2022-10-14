AVEVA PRESO 98 ALLA MATURITÀ: RICHIEDE L’ACCESSO AGLI ATTI E OTTIENE IL 100

Succede al Liceo linguistico di Augusta, dove una studentessa, non soddisfatta di quel 98 conseguito agli esami di stato, chiede l’accesso agli atti, nel tentativo di capire perché mai non le siano st...

Succede al Liceo linguistico di Augusta, dove una studentessa, non soddisfatta di quel 98 conseguito agli esami di stato, chiede l’accesso agli atti, nel tentativo di capire perché mai non le siano stati assegnati quei due punti per arrivare a 100, e subito dopo quel voto diventa 100.

Fra l’altro la studentessa aveva una carriera scolastica di tutto rispetto, condizione che le ha fatto sempre credere di potere arrivare all’agognato massimo voto che però non arriva. E allora, considerato pure di avere una media di 9.15 e 48 crediti, ecco la richiesta di accesso agli atti e la commissione, riunitasi una seconda volta, le ha poi assegnato il massimo dei voti.

Sarebbe fra l’altro risultato, come riporta Sicilianews, che sia gli scritti sia gli orali i risultati erano stati ottimi, ma a fare la differenza l’interpretazione di alcuni criteri della valutazione finale nell’assegnazione di ulteriori 5 punti, rispetto ai voti d’esame e ai crediti formativi, da parte dalla commissione d’esame.

A conclusione, il dirigente scolastico, dopo avere informato l’Ufficio scolastico provinciale, ha ottenuto l’autorizzazione a riconvocare la commissione d’esame che, in piena autonomia, ha rivalutato quei criteri consentendo alla studentessa di arrivare all’ambìto 100.

A beneficiarne, della richiesta della studentessa, anche qualche altro compagno di classe che ha ottenuto qualche voto in più e migliorato la propria votazione finale perché la rivalutazione ha riguardato l’intera classe.

E se la studentessa, iscritta all’università Luiss di Roma, alla facoltà di Economia e managment, ha ringraziato il dirigente, questo, da parte sua, ha preso atto con soddisfazione che nel suo Liceo si è riscontrato un altro 100, che si aggiunge ai 33 già conseguiti all’ultimo esame di stato.